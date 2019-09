Nieuwbouw poppodium Merleyn op plek pomphuisje gaat langer duren

24 uur van Nijmegen pakt goed uit

1 september NIJMEGEN - De 24 uur van Nijmegen is goed uitgepakt. Er kwamen zo'n 3.500 mensen op af. ,,Het is een inspirerend programma, we gaan onderzoeken of we hier een vervolg aan kunnen geven", zegt programmeur Lieke Jordens namens de Stadsschouwburg.