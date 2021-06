Nieuwe (72 meter lange) loopbrug over Waalhaven moet volgend jaar af zijn en ziet er zó uit

Nieuw in de stad: ‘riders’ die de boodschappen binnen tien minuten bij je thuis bezorgen (bijna dan)

12 juni NIJMEGEN - Onverwachts bezoek en niets in huis? Geen probleem voor centrumbewoners van Nijmegen; vanaf nu is er boodschappendienst Gorillas, die dat flesje wijn, dat potje zongedroogde tomaatjes of zakje pinda's ‘binnen tien minuten’ bij je thuis bezorgt.