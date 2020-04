‘Nieuwe attractie Efteling’ gaat dicht als files blijven

UPDATE en VIDEO Gelderse burgemees­ters sceptisch over zomervoet­bal: ‘Gezondheid eerste prioriteit’

9:43 ARNHEM/ DOETINCHEM - Het is maar zeer de vraag of Vitesse, de Graafschap en NEC dit seizoen nog in actie komen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) wil dat de profclubs de competitie in de zomer zonder publiek afronden, maar kan vooralsnog niet rekenen op onvoorwaardelijke steun van burgemeesters.