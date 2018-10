Nieuwe ‘Big Mac’ in Nijmegen heeft een tweebaans McDrive

Het restaurant is met ingang van deze week open. Met 195 zitplaatsen is de nieuwe Mac aanzienlijk groter dan de oude, waar op dit moment de sloophamer overheen gaat. Die uitbreiding van capaciteit is niet het voornaamste wapenfeit, vertelt vestigingsmanager Gijs van den Berg: ,,Dit is de McDonald's van de toekomst.”

Het zit ’m vooral in de details, zegt hij. ,,Zo hanteren we een systeem waarbij gasten niet alleen hun bestelling kunnen afhalen, maar ook aan tafel kunnen laten bezorgen. Dat zorgt voor een stuk meer rust en minder wachtrijen.”

Koffiehoek

Ook nieuw in Nijmegen: het McCafé. Een koffiehoek waar bezoekers zich tegoed kunnen doen aan diverse koffievariaties. Het cafégedeelte lijkt in niets op de traditionele Mac. Van den Berg: ,,Een bewuste keuze, het moet echt aanvoelen als een koffiebar.”

Niet alles verandert

Meest bijzondere is wel dat het restaurant volledig gasloos is. Een primeur in Nederland, zo vertelt een woordvoerster van McDonald's Nederland: ,,Zo worden de frietjes voortaan gebakken in een friteuse die loopt op elektriciteit, hebben we watervrije urinoirs en maken we gebruik van een warmte-terugwinsysteem.”