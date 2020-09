Nieuwe coronamaatregelen Gelderland-Zuid en Brabant zijn ingegaan, dit zijn de nieuwe regels

Einde voor iconisch Kolping­huis: herinne­ring aan carnavals­fees­ten en gigs André Hazes en Pink Floyd blijft

0:08 NIJMEGEN - Nog één bijeenkomst van de Vrijwilligerscentrale die met een clubje van tien, vijftien mensen komt vergaderen en dan is het gebeurd. René Saleming stopt als manager van het Kolpinghuis. Na 48 jaar. En met hem valt alles om - het is het einde van het Kolpinghuis in Nijmegen, oorspronkelijk het verenigingsgebouw van de Kolpingvereniging maar een gebouw dat zoveel meer was.