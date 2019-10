Nieuwe fietsopgang Hezelpoort gaat vrijdag open, mét een lopende band

Dat wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) zo snel werk heeft gemaakt van zijn idee, stemt Broeren tevreden.



,,We besparen op deze manier veel kosten. Wat mij betreft onderzoeken we of we ook aan de andere kant van de spoorbrug, ter hoogte van het Waalstrand, een soortgelijke lopende band naast de trappen komt te liggen. Nu zie je vaak dat tijdens warme zomeravonden de Snelbinder helemaal vol staat gepropt met fietsen, waardoor er soms geen doorkomen aan is. Zo’n extra fietsband zou dat probleem kunnen verhelpen.”



Het college van burgemeester en wethouders sluit niet uit in de toekomst alsnog een volledig nieuwe fietsopgang ter hoogte van de Hezelpoort aan te leggen. Met de uitbreiding van Nijmegen-Noord verwacht het college dat het aantal fietsers over de Snelbinder de aankomende jaren aanzienlijk toeneemt, waardoor een extra fietsopgang mogelijk noodzakelijk wordt.