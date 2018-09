Nieuwe hoop voor patiënten met uitgezaaide prostaatkanker

De verwachting is dat minstens de helft langer en langer in relatief goede gezondheid leeft. ,,Mogelijk kan bij de patiënten die heel goed reageren op de therapie het hele ziekteproces lange tijd worden stilgezet’’, aldus nucleair geneeskundige Marcel Janssen van het Radboudumc. ,,Omdat je nog maar een beperkt aantal maanden of jaren te leven hebt, is alle tijdwinst extra kostbaar.’’

10.000 nieuwe patiënten

Bij een kwart van de jaarlijks 10.000 nieuwe patiënten in Nederland is op korte of lange termijn sprake van uitgezaaide prostaatkanker waaraan je komt te overlijden. Bij de nieuwe behandeling wordt een speciaal molecuul gebruikt dat zich na inspuiten via een bloedvat hecht aan de tumorcellen verspreid door het hele lichaam. Door aan dit stofje een radioactief middel te koppelen, kan de uitgezaaide tumor heel doelgericht worden bestraald. Voor de behandeling wordt zes keer een injectie gegeven, verdeeld over een half jaar.

Dat heeft tot goede resultaten geleid in Duitsland. Hier hebben al honderden patiënten die waren uitbehandeld, het middel laten toedienen. Het gebeurde op individuele basis, waardoor geen studie is verricht naar het exacte effect.

,,De mensen die in Duitsland behandeld zijn, waren erg ziek. Na de behandeling leken de meesten langdurig minder klachten te hebben en langer te leven dan verwacht, terwijl de bijwerkingen gering waren.’’ De resultaten werden niet heel precies bijgehouden, waardoor dit veelbelovende middel nog niet in de standaardzorg kan worden opgenomen. ,,Daarvoor is eerst meer onderzoek nodig.’’

Effecten

Onderdeel van de studie is om de effecten heel nauwkeurig te meten. ,,Hoe effectief is het middel precies? Wat voor bijwerkingen zien we? Waarom reageert de ene patiënt beter dan de andere?’’

Primeur is ook dat het middel wordt toegediend bij patiënten die nog maar kort in behandeling zijn. ,,We hopen en verwachten hier nog betere resultaten bij. Dit is wereldwijd nog nooit onderzocht. Vanuit de patiënten komen hier veel vragen over. Met deze studie lopen we voorop in de ontwikkeling van deze therapie.’’