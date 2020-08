Nieuwe horecaregels: ‘Ik kom vaak de naam Jansen tegen’

Horecagasten moeten vanaf maandag hun naam en gegevens achterlaten als ze een hapje willen eten of een borrel willen drinken. Een nieuwe maatregel zodat de GGD’s de mensen snel kan opsporen in het geval van besmettingen. Want de coronaregels verslappen.

Diyenli: ,,We doen ons best om de RIVM-richtlijnen te volgen. Maar het zijn de gasten die je steeds moet aanspreken: niet te dicht bij de buren zitten, houd anderhalve meter afstand - want dan zien mensen een bekende en trekken een stoel bij een tafeltje.”

Geen extra werk

De Kluizenaar registreerde in het begin dat de horeca weer open mocht, op 1 juni, al namen en telefoonnummers, totdat het niet meer hoefde. ,,Nu pakken we dat weer op. Is geen extra werk”, zegt Inge Janssen-Sarica van het café in Bottendaal. Op een dag strijken gauw tweehonderd mensen op het terras neer.

,,Als we de bestelling opnemen, vragen we de gasten om het formulier in te vullen. De pen mogen ze houden. De meesten vullen het in, hoewel ik wel vaak de naam ‘Jansen’ tegenkom. Ik ga dat niet controleren, dat is de verantwoording van de mensen zelf.”

,,Prima, want zo wil de GGD een eventuele besmetting volgen, dat is niet zo'n probleem,” reageert Selmar de Roo van Credible, de Hemel en Pelgrim op de aanscherping van de horecaregels. ,,Zo zijn we op 1 juni gestart: het noteren van naam en telefoonnummer. Dat pakken we nu weer op. In juni gaf dat vrij weinig problemen, mensen snappen het allemaal wel.”