Nieuwe kandidaat meldt zich voor overname Vérian

Nu dient zich dus een derde partij aan, zo is woensdag bekendgemaakt. Directeur Hein Wiekart van Acteon Thuiszorg laat weten dat de drie samenwerkende thuiszorgorganisaties het meest kansrijk zijn. ,,Onze samenwerkende partijen hebben contracten in meer dan 95 procent van de gemeenten in het werkgebied van Vérian. Hierdoor kunnen wij een arbeidsovereenkomst aanbieden zonder dat hiervoor de medewerking van de stichting Vérian of de curator nodig is. Reeds in een eerder stadium is hierover gesproken met vakbond en curator, maar helaas was deze optie tot op heden onderbelicht.’’



,,TVO heeft in de minderheid van de gemeenten een contract waardoor er allerlei juridische belemmeringen ontstaan.’’