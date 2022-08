Nieuwe lichting studenten maakt zich zorgen over geld: ‘Ik werk 30 uur per week’

De Vries knikt. „Ook boodschappen zijn prijzig. Nu hoeven we die – omdat we nog thuis wonen – nog niet te betalen, maar dat komt er nog bij. Daar zie ik wel tegenop.”

Opletten

Jeroen Lamers (20) begint te lachen als hem wordt gevraagd naar zijn uitgaven. „Ja, die zijn wel hoog”, biecht hij op. Hij is tweedejaarsstudent en heeft er dus al een jaar studeren op zitten. „Ik ga ongeveer twee keer per week uit. Per avond geef ik minstens 40 euro uit. Dat tikt wel aan.”

Meer zorgen

„Mijn ouders betalen mijn huur, maar meer dan dat kunnen ze niet doen”, vertelt Coca Oteo. „Dus werk ik dertig uur per week in een bar. Daar kom ik net van rond. Als mijn uitgaven echter een keertje hoger uitvallen, heb ik wel een probleem.”

Ouders betalen

Haar voornaamste probleem: in Nederland is alles door een andere munteenheid twee keer zo duur als in Bulgarije. „Ik schrok daar echt van toen ik in de supermarkt liep. En je doet er niks aan. Ik hoop dat ik snel een bijbaan vind. Dat kan voor internationale studenten nog wel eens ingewikkeld zijn.”