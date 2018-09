Nieuwe McDonald's wordt een heuse Big Mac

Gratis OV-chip­kaart voor klanten Voedsel­bank

8:06 NIJMEGEN - Klanten van de Voedselbank kunnen nog tot 1 januari 2020 een gratis OV-chipkaart krijgen van de gemeente Nijmegen, met daarop een tegoed van 10 euro. Die actie gold al sinds het voorjaar en zou in juni al aflopen. Er is echter nog geld over, dus is de actie met anderhalf jaar verlengd.