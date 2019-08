Nieuwe Nijmeegse kliniek voor patiënten met eetstoornis

Human Concern heeft al zes andere vestigingen, waaronder in Amsterdam, Den Haag, Tilburg en eentje in Portugal. Patiënten worden hier behandeld voor eetstoornissen als anorexia, boulimia en orthorexia. De Nijmeegse kliniek krijgt geen slaapplekken, patiënten komen voor een dagbehandeling of een therapiegesprek.

Aanmelden kan al

De opening van de nieuwe kliniek is pas over drie maanden, maar patiënten kunnen zich volgens een woordvoerster nu al via de site aanmelden voor een behandeling in de Nijmeegse vestiging. ,,We beginnen binnenkort met intakegesprekken. We starten kleinschalig op, maar we verwachten in de loop van 2020 op volle sterkte te zijn.”