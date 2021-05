Nieuwe opvang in Nijmegen: dak- en thuislozen krijgen half jaar onderdak én begeleiding als tussenstap om zelfstandig te kunnen wonen

Het ‘tussenhuis’, gepland in een pand aan de Curacaoweg 1 (schuin tegenover De Kolonie aan de Groesbeekseweg), is een initiatief van Het Droombankje. Dat is een stichting die in 2017 als burgerinitiatief is opgericht ‘om dak- en thuisloze mensen een warm thuis te bieden gecombineerd met een individueel begeleidingstraject’.



Het Droombankje is in Arnhem al langer actief en beheert hier onder meer een tehuis voor twintig bewoners.