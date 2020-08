Nieuwe Sint Annastraat geeft ruimte aan fietsers, drukker op Keizer Karelplein

update Zwaarge­wond aangetrof­fen vrouw op balkon in Nijmegen overleden

16:48 NIJMEGEN - Op het balkon van een woning in een flatgebouw in de wijk Lankforst in Nijmegen heeft de politie woensdagmiddag een zwaargewonde vrouw aangetroffen. Het slachtoffer is inmiddels aan haar verwondingen overleden.