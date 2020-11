Nieuwe start en finish voor Vierdaagse nodig: Wedren is niet coronaproof te maken

NIJMEGEN - De kans is groot dat bij een volgende editie van de Vierdaagse de Wedren als start en finish taboe is.

De Projectgroep Vierdaagse 2021 die de toekomst van het wandelevenement onderzoekt stelt vast dat de drukke punten niet coronaproof te maken zijn. Een alternatief voor de Wedren is daarom nodig. Dat geldt ook voor de Markt in Wijchen en bijvoorbeeld de Hertogstraat in Nijmegen.

Na het uitvallen van de Vierdaagse in 2020 en de onzekerheid over het uitroeien van het coronavirus kijkt de projectgroep vooruit. Lotte Janssen leidt het organisatiebureau van de stichting. In het Vierdaagse Magazine zegt ze: ‘We weten nog niet of en zo ja in welke mate we nog te maken hebben met deze pandemie. Als het coronavirus is uitgedoofd, kunnen we een vergelijkbare Vierdaagse organiseren als in 2019. We hebben de draaiboeken al klaarliggen.’

Maar daar ziet het niet naar uit. ,,De Vierdaagse is ontzettend belangrijk, maar de veiligheid gaat boven alles. Dat houdt ook in dat we moeten en willen voldoen aan alle maatregelen van rijks- en lokale overheden. De vraag is of alle maatregelen die we moeten nemen om een coronaproof Vierdaagse te organiseren wel uitvoerbaar zijn. Dat zoeken we nu uit’, legt Janssen uit.

Drukke punten

De Vierdaagse werkt aan concrete aanpassingen om het wandelevenement coronaproof te kunnen laten plaatsvinden. Daarvoor zijn onder meer de drukke punten zoals de Wijchense Markt, de Hertogstraat en met name de Wedren in het vizier.



Janssen: ‘Zoals we het nu organiseren is de Wedren, zoals iedereen zich vast kan voorstellen, niet coronaproof. Wellicht dat we bijvoorbeeld met extra starttijden kunnen werken. Of misschien moeten we wel eenmalig een alternatieve start/finish-locatie overwegen.’

Extra inspanningen zijn waarschijnlijk nodig om in doorkomstgemeenten de veiligheid te waarborgen als de coroanbeperkingen nog van kracht zijn. Hoe kan de Vierdaagse zorgen dat zulke grote groepen wandelaars en toeschouwers coronaveilig de Vierdaagse kunnen beleven? ‘Wat moet je bijvoorbeeld doen met de Via Gladiola? Het klinkt makkelijk om die bijvoorbeeld helemaal af te zetten, maar we willen wel dat iedereen tijdens de intocht een onvergetelijk moment kan beleven.’

Steekproef bij 6.000 wandelaars

Daarbij wil Janssen van de wandelaars weten wat zij willen. Om daar achter te komen krijgen zesduizend wandelaars die voor 2020 ingeschreven stonden, een vragenlijst toegestuurd. ‘Als organisatie willen we graag weten wat de mening van de wandelaars is over de mogelijkheid van een Vierdaagse in 2021 met allerlei coronamaatregelen. Wat kan de wandelaar echt niet missen bij de Vierdaagse’, zegt Janssen in het magazine.

Volgens Janssen is de inzet erop gericht om in 2021 de Vierdaagse hoe dan ook te laten plaatsvinden. Janssen: ‘Het coronavirus is voorlopig niet weg, maar nog een jaar zonder dit evenement, dat wil niemand.’