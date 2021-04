Nieuws gemist? Jacob mag blijven en Mariska worstelt met overvaller in haar winkel

JACOB MAG BLIJVEN Jacob (13) en zijn moeder Tina, Syrisch-Nijmeegse vluchtelingen, mogen toch in Nederland blijven. De twee zijn volgens de advocaat ‘door het dolle heen’ van blijdschap. De twee zijn sinds 2015 in Nederland, nadat ze gevlucht waren voor de oorlog in Syrië. Ze dreigden eerder uitgezet te worden naar Armenië, waar ze nooit hebben gewoond. Een petitie om Jacob en Tina in Nederland te houden, werd eerder 169.000 keer ondertekend.

Volledig scherm Jacob en moeder Tina © Foto: Bert Beelen

ONTUCHT MET TIENER Tientallen keren had Flip S. (64) bij hem thuis in Winterswijk seks met een tiener. De jongen was 13 toen de ontucht begon en het misbruik ging ruim 3,5 jaar door. S. moet zeven maanden de gevangenis in vanwege dit jarenlange misbruik, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Zutphen.

OVERVAL Mariska Rossel stond vandaag oog in oog met een overvaller. De man stond opeens in de keuken van haar winkel BijMaris in Lochem. Hij eist geld maar wordt verrast door de woedende reactie van de eigenaresse, die hem de winkel uit probeert te krijgen. ,,Hoe dúrf je in deze magere tijden geld van mij te vragen? Ik heb helemaal geen geld!’’

Volledig scherm Politie patrouilleerde door het centrum van Lochem, op zoek naar de gevluchte overvaller. © Jan Willem Kleinhorstman

JANSSEN-VACCIN UITGESTELD Farmaceut Johnson & Johnson stelt de uitrol van het Janssen-coronavaccin in Europa uit voorzorg uit. Dat gebeurt vanwege mogelijke bloedproppen die kunnen ontstaan bij mensen die het vaccin krijgen toegediend. Dat meldt de farmaceut, die tot het uitstel overgaat op advies van medische instanties in de Verenigde Staten.

AL JAAR IN ISOLATIE De moeder van Mus (4) heeft ernstige astma, haar vader is geopereerd aan een hersentumor. Het gezin zit al een jaar in zelfisolatie, maar het kleine meisje wil zo graag eens met een ander kindje spelen. Daarom doet haar moeder een emotionele oproep: wie wil er spelen met Mus?

Volledig scherm Mus © Kosteloos

GEEN VERSOEPELINGEN Naar het terras gaan? Het zit er voorlopig nog niet in. Het kabinet houdt de voet op de rem tot 28 april. Onder voorwaarden kunnen dan terrassen en winkels meer open, maar alleen als de piek van de derde golf inderdaad voorbij is. Wel kunnen de buitenschoolse opvangverblijven vanaf maandag weer helemaal open.

DIERENWELZIJN AANGETAST? Stichting Taurus, die grote grazers beheert in natuurgebieden, heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan ‘ernstige aantasting van het dierenwelzijn’. Dat onderzoekt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op basis van beelden van een klokkenluider. Die klokkenluider zegt misstanden te willen aankaarten. Volgens Taurus zijn het incidenten, volgens de klokkenluider is het een patroon. Op onderstaande schokkende beelden is te zien hoe het afschieten van twee stieren door een jager verloopt.