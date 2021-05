Nieuws gemist? Sauna-eigenaar Vanessa naar de rechter om sluiting en 1000 euro voor gouden tip over afvaldump

VERSOEPELINGEN? Komen er weer versoepelingen aan? Plannen zijn er wel. Maar of dierentuinen, sportscholen en pretparken inderdaad 18 mei open kunnen, maakt het kabinet pas komende maandag definitief bekend. Het voornemen om ‘stap 2' van het openingsplan te zetten is er nu de piek van de ziekenhuisopnames voorbij lijkt, maar betrokkenen willen eerst zien of de daling werkelijk doorzet.

Volledig scherm 2Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens een coronapersconferentie. © ANP

DODE NA STEEKPARTIJ De 27-jarige man die gisteravond is neergestoken in een woning in Arnhem-Zuid, is aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt de politie maandag desgevraagd. Het slachtoffer werd na het incident aan de Dragonstraat in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Buren reageren geschokt. Zij hebben geprobeerd het slachtoffer nog te helpen voor hij overleed.

SAUNA NAAR DE RECHTER Even een aantal uren of een nacht genieten in een luxe suite met ligbanken, bubbelbad en sauna? Het kon aan de Ambachtsweg in Malden ongestoord. Maar de gemeente Heumen bepaalde dat privésauna Moments een dwangsom moet betalen voor elke keer dat eigenares Vanessa Veen mensen in het pand toelaat. Zij stapte naar de rechter. Lees hier hoe de zitting eraan toeging.

Volledig scherm Vanessa Veen in Wellness centrum in Malden aan de Ambachtsweg 3a. Zij heeft een geschil met de gemeente en daardoor mogen haar klanten geen gebruik maken van de sauna. © Theo Peeters

OPHEF OM STICKERS Ze werden met de beste bedoelingen uitgedeeld door medewerkers van IKEA Delft: stickers van gele mondkapjes voor op de borst. Toch schoot het IKEA-systeem bij bezoekers van de Delftse vestiging in het verkeerde keelgat. Ze deden hen sterk denken aan de davidster die Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog op hun kleding moesten dragen.

Volledig scherm IKEA. © REUTERS

ONCOLOOG WEER AAN DE SLAG De medisch oncoloog van het Radboudumc in Nijmegen, die eerder door haar eigen ziekenhuis beschuldigd werd van tal van medische missers, mag binnen uiterlijk 15 dagen weer aan de slag. Ook moet het academisch ziekenhuis een rectificatie per mail of brief rondsturen aan alle betrokkenen, met de mededeling dat het eerdere bericht niet klopt dat de arts op non-actief is gesteld dan wel hier niet meer werkzaam is.

AFVALDUMP EDE Lege flessen, bergen puin en volle vuilniszakken: de ingang van de Edese Stingerbol werd afgelopen weekend het toneel van een asociale afvaldumping. ,,Ik word hier echt heel verdrietig van’’, zegt eigenaar Daan Overeem. In een poging om erachter te komen wie het afval gedumpt heeft, looft hij maar liefst 1000 euro uit voor de gouden tip.

Volledig scherm Het gedumpte afval © Daan Overeem, de Stingerbol

OVERVAL OP HUIS PSV-SPITS PSV-spits Eran Zahavi is het meest recente slachtoffer van de geldlust van criminelen. Welke voetballer is nog veilig? ,,Maatregelen worden vaak pas prioriteit als het mis is gegaan.”