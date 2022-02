Nijmeegs asielgezin zit verward en wanhopig in uitzetcentrum: ‘Wat moet er gebeuren voor we asiel krijgen?’

Zes kinderen verdwijnen plots uit Nijmegen en dat hakt er stevig in: ‘Moest het in de krant lezen’

NIJMEGEN - Het plotselinge vertrek van zes kinderen van het asielzoekerscentrum in Nijmegen-Oost hakt erin op school, in de wijk en bij hun vriendjes. Als ze niet aan het spelen is en even stil is, dan komen de tranen bij Elise van den Boogaard (10).

1 februari