Nijmeegs bowlingcentrum haalt gelijk: gemeente mag begeerd parkeerterrein niet aan GGD verkopen

,,Ik heb de uitspraak net een uurtje binnen en ben in een juichstemming”, reageert de ondernemer opgetogen.

Het conflict tussen Olround en de gemeente gaat over een lap grond aan de Bellefroidstraat – achter de bowlingbaan – waar nu plek is voor zo’n tachtig auto’s. Daar maken onder anderen bezoekers van Olround gretig gebruik van, aangezien de stallingsruimte bij de hoofdingang beperkt is.

Jarenlang deed het bowlingcentrum verwoede pogingen de grond aan te kopen van de gemeente, zonder resultaat. De verbazing was dan ook groot toen bleek dat de gemeente de grond aan de GGD had verkocht.

Parkeren bij de hoofdingang van Olround is vaak lastig. Achter de bowlingbaan is meer ruimte. Maar dat terrein wil de gemeente Nijmegen nu verkopen aan de GGD.

Geen gelijke kans

‘De gemeente moet zich als overheidslichaam - ook bij het verkopen van grond - houden aan het gelijkheidsbeginsel. Dit betekent dat, als er meerdere gegadigden zijn, alle potentiële kopers mee moeten kunnen dingen naar een koop’, aldus de uitspraak.

Gemeenten kunnen hierop een uitzondering maken als er maar één gegadigde is voor de koop. Dat was zo, oordeelde Nijmegen in dit geval. Maar dat was onterecht, zo stelt de rechter, omdat de gemeente geen duidelijke criteria hanteerde voor de verkoop van het parkeerterrein.

Hoe nu verder?

Van Oldenborgh hoopt dat hij na de uitspraak snel met de gemeente en GGD om tafel kan. ,,Om te kijken hoe nu verder. We hebben hetzelfde belang, we gaan er echt wel uitkomen. Als ik mijn stukje parkeerterrein kan kopen, hebben ze van mij geen last en mag de GGD de rest krijgen.”