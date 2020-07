Nijmeegs café De Regenboog mag na korte sluiting weer open van gemeente

Nijenhuis maakte al snel een plan om weer open te gaan. Dit plan werd vandaag goedgekeurd. ,,Er zijn extra markeringen aangebracht om de afstand duidelijk te maken. Verder hebben we in ons plan nog even duidelijk op papier gezet hoe wij met de regels omgaan. Dat deden we al goed", zegt hij.



Om de heropening te vieren, heeft hij een rozekleurig shotje in het leven geroepen. Het drankje heeft hij omgedoopt in ‘het Brulsje’, zegt Nijenhuis met een knipoog. ,,Daarmee wil ik de burgemeester bedanken. Het is zoet, zuur en zit vol zelfspot.”