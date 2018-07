Café Heideroosje moet een jaar dicht

NIJMEGEN - Café Heideroosje aan de Heidebloemstraat in Nijmegen moet vanaf komende vrijdag 20 juli een jaar de deuren sluiten. Dat besluit heeft burgemeester Hubert Bruls genomen nadat bij een politie-inval in mei een klant werd betrapt op het dealen van cocaïne.

Uitbaatster Willy Leenders (68) had nog protest aangetekend tegen de dreigende sluiting maar de burgemeester blijft bij zijn besluit. ,,Dat betekent dat ik failliet ga'', zegt zij in een eerste reactie. ,,Ik kan geen 4.000 euro huur per maand opbrengen.'' Ze begrijpt de actie niet omdat ze volgens haar nooit is gewaarschuwd en ze er niets aan kan doen dat een klant dealt in haar café. ,,Ik kan toch niet iedereen fouilleren en zien wat er allemaal op de toiletten gebeurt.''

De politie heeft in de maanden voorafgaand aan de inval diverse keren onderzoek gedaan in en rond het café, zo blijkt uit de brief die de burgemeester aan uitbaatster Leenders heeft gestuurd. 'Heideroosje is een café dat bekend is als overlastlocatie staat tijdens wedstrijddagen van de voetbalclub NEC', aldus Bruls in de brief. 'Supporters van NEC komen dan de wedstrijd kijken in het café. Tijdens deze avonden ervaren omwonenden veel overlast vanuit Heideroosje. Klachten bestaan onder andere uit het dealen van drugs in een steegje achter het café, geschreeuw en urineren op straat.'

De dealer is bij het onderzoek nauwgezet gevolgd. Bruls: ,Hij is de huisdealer van de harde kern East-side NEC. Elke vrijdag en zaterdag dealt hij vanaf de middag bij Heideroosje. Hij woont in de Kolpingbuurt in Nijmegen. Buurtbewoners geven regelmatig aan dat hij criminele activiteiten pleegt. Hij zou geld lenen aan buurtbewoners, illegale lotto organiseren, handelen in gestolen goederen en harddrugs dealen aan de supporters van NEC.'

Tijdens het onderzoek heeft de verdachte een hoeveelheid cocaïne verkocht aan een undercover agent, schrijft Bruls ook in de brief. Het café moet sluiten en de horecavergunning wordt ingetrokken omdat een uitbater verantwoordelijk is als er harddrugs wordt gedeald in de zaak.