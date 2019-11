Nijmeegs café ontruimd vanwege hoge CO2-concentratie

video Kaarten Paul McCartney door fout nu al te koop: 'Dit is een vergissing’

15:18 NIJMEGEN - Tickets voor het concert van Paul McCartney in het Goffertpark in Nijmegen zijn door een fout nu al te koop via internet. Volgens concertorganisator Mojo was het de bedoeling om vandaag alleen voor leden van een mailinglijst een beperkt aantal kaarten beschikbaar te stellen voor het concert op 29 mei 2020.