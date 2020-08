Nijmeegs café Samson per direct gesloten na overtreden van coronaregels

‘Wij hebben ons café helaas op last van de gemeente, voor onbepaalde tijd moeten sluiten. Omdat wij te kort zijn geschoten in het handhaven van de COVID-19 regelgeving’, is te lezen op Facebook.



Boa's zouden hebben geconstateerd dat gasten staand in het café en op het terras een drankje nuttigden. En dat is verboden. Gasten moeten voor de veiligheid zitten op een stoel en mogen niet staan en zich van de ene naar de andere plek verplaatsen in het café of op het terras. Die regel is bedoeld om het risico van verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te laten.