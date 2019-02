Nijmeegs Gofferttreintje terug van weggeweest: ‘Rollend erfgoed om te koesteren’

Bedoeling is dat het treintje per 2020 gaat rijden in het Goffertpark. De trein legde hier al rondjes af van 1971 tot en met 2012. Toen is de trein verkocht aan een Zweeds pretpark. Drie oorspronkelijke machinisten hebben het plan opgevat ‘hun’ voertuig met drie wagons nieuw leven in te blazen in het Nijmeegse stadspark. Het terugkopen is daarvoor een belangrijke stap.



Volgens de Stoomgroep is de trein in opperbeste staat. Voorzitter Pim Egbertzen: ,,Omdat de locomotief al een tijd stil staat, waren we bang voor schade. Maar de trein verkeert nog in prima conditie. Opknappen zal maar een fractie kosten van wat we hadden verwacht.”