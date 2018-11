Nijmeegs idee: beloon goed gedrag tijdens jaarwisseling

Fractievoorzitter Paul Eigenhuijsen: ,,In Wijk van Duurstede is daar vorig jaar mee geëxperimenteerd . Dat is goed bevallen: er was nauwelijks sprake van vuurwerkoverlast. Daarom lijkt het me geen gek idee om hierover in gesprek te gaan met de burgemeester. Wellicht vindt hij dit ook een optie voor wijken als Tolhuis en Neerbosch-Oost.”

‘In gesprek met buurtbewoners’

Eigenhuijsen wil niet per definitie zeggen dat beloning van goed gedrag dé oplossing is: ,,Wij willen hierover uiteraard ook met buurtbewoners in gesprek, kijken hoe zij hier over denken. Feit is wel dat het op een aantal plekken in Nijmegen de afgelopen jaren telkens uit de hand is gelopen rondom de jaarwisseling: alleen de afschrikkende werking van straffen is schijnbaar niet voldoende.”