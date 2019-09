Nijmeegs liefdesverhaal over autisme dingt mee naar Oscar

Vandaag maakte EYE International bekend dat Mind My Mind hun Nederlandse inzending wordt voor de Academy Award for Best Animated Short Film.



In de handgetekende film volgen we Chris, een man met autisme die moeite heeft met sociale situaties. Daardoor moet hij over heel veel dingen nadenken die voor een gemiddeld mens vanzelf gaan. Kiezen uit twintig soorten koffie in een café veroorzaakt kortsluiting in zijn hoofd. En dan wordt hij ook nog eens verliefd op Gwen, een zoöloog die met kameleons werkt.