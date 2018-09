Nijmeegs management: 'Koos was een volkszanger met hart van goud'

Leo Lukassen, vader van Joyce, was vanaf zijn doorbraak de manager van Koos Alberts. Joyce: ,,Vanaf het moment dat zijn eerste plaatjes in de Top 40 stonden, begin jaren '80, deden wij zijn boekingen.’’

Afscheid

De familie Lukassen was volgens Joyce close met Koos Alberts en zijn familie. ,,We komen net uit het ziekenhuis waar hij om 15.00 uur is overleden. Als je zo lang samenwerkt, dan bouw je natuurlijk wel een band op.’’

Op de Facebookpagina schrijft Lukassen dat ze trots zijn dat ze tientallen jaren met Koos mochten samenwerken. Of er een afscheid komt voor de fans, weet Lukassen niet. ,,Dat is aan Koos' vrouw. We weten niet of de uitvaart besloten is of openbaar. Dat moet nog worden beslist.’’