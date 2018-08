Nijmeegs radiotalent naar Radio 538: ‘Net een voetbaltransfer’

Camera's die knip Griftdijk bewaken, staan vanaf maandagoch­tend aan

11:31 NIJMEGEN - Het technische mankement is verholpen en vanaf komende maandagochtend zeven uur gaan de camera's op de Griftdijk in Nijmegen-Noord echt draaien. Ze zijn daar opgehangen om de knip in de weg ter hoogte van de Italiëstraat te controleren. Voertuigen die geen ontheffing hebben, mogen daar in de ochtend- en avondspits tussen 7 en 9 uur en 16 en 18 uur niet meer rijden.