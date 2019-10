Nijmeegs restaurant De Nieuwe Winkel in Top 100 Lekker-gids

NIJMEGEN - De Nieuwe Winkel in Nijmegen is nieuw in de Top 100 van de culinaire ranglijst Lekker 2020. Het restaurant, dat onlangs is heropend in het voormalige weeshuis in de stad, wordt geroemd om de experimenten met bereidings- en conserveertechnieken en komt binnen op plaats 96.

Andere restaurants in de top 100 gelegen in het verspreidingsgebied van De Gelderlander zijn Het Koetshuis in Bennekom (47), De Kromme Dissel in Heelsum (53), Het Raedthuys in Duiven (94) en De Stenen Tafel in Arnhem (98).

O Mundo in Wageningen stond op 74, maar stopt over twee weken. En La Folie in Zaltbommel, plaats 96, sluit over drie maanden definitief de deuren.

De Lekker 500 is altijd de eerste restaurantgids in de reeks gidsen die in het najaar uitkomen. In totaal staan 67 nieuwe restaurants in de gids. Enkele daarvan zijn doorgedrongen tot de Top 100 van Nederland. De hoogste nieuwe binnenkomer staat op nummer 36, Beluga Loves You in Maastricht.

Op nummer 1 staat Inter Scaldes in Kruiningen, nummer 2 is voor De Librije in Zwolle en Tribeca in Heeze staat op de derde plaats. Driesterrenrestaurant De Leest in Vaassen heeft lang in de top 3 gestaan, maar heeft aangekondigd te stoppen na zeventien jaar. Om hen te eren is daarom nummer vier in de ranglijst leeg gehouden. ‘Omdat De Leest jarenlang tot de top van de Nederlandse gastronomie behoorde, hebben we besloten de door ons bepaalde vierde plaats in de Top-10 uit respect voor Jacob Jan Boerma en Kim Veldman te handhaven’, aldus de redactie van Lekker 2020.