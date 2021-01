Nijmeegs schaap hulpeloos ingesnoerd in prikkeldraad: reddingsoperatie geslaagd

‘Knullige en zenuwachti­ge’ overvaller (21) uit Nijmegen moet 4 jaar de cel in

30 december NIJMEGEN - Een 21-jarige man uit Nijmegen is woensdag voor de rechtbank in Arnhem veroordeeld tot 4 jaar cel. De man pleegde binnen enkele dagen twee overvallen aan de Molenweg in Nijmegen; op het Kruidvat en het tankstation. Hij probeerde het ook nog bij een snackbar, maar dat mislukte omdat de medewerker wegvluchtte.