Nijmeegs scooterdrama verfilmd: meteen na de klap begon het liegen

Geluids­over­last verraadt Nijmege­naar die nog een kleine zeven jaar celstraf te goed heeft

23 februari NIJMEGEN - Een Nijmegenaar die nog zes jaar en negen maanden celstraf moet uitzitten is zaterdagmorgen vroeg aangehouden. De politie kon hem achterhalen dankzij een melding over geluidsoverlast in een woning aan de Neerbosscheweg. De verdachte was hier volgens de politie Nijmegen-Zuid in het verleden meerdere malen gezien.