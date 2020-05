Nijmeegs Spijshuis Uylenspieghel sluit de deuren voorgoed vanwege corona

Update Vermist jongetje (8) in Nijmegen nog dezelfde avond gevonden

15:01 NIJMEGEN - De politie is in Nijmegen dinsdagavond op zoek geweest naar een jongetje van 8 jaar. Het kind was die avond sinds 20.15 uur vermist vanuit de wijk Meijhorst in Dukenburg. Hij is later op de avond in goede gezondheid aangetroffen.