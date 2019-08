Nijmeegs stel zwaargewond bij quad-ongeval in Kroatië: doneer-actie voor ziekenhuiskosten

'Op Vredehof bij Jonkerbos wil je nog niet worden begraven'

14:03 NIJMEGEN - Het is al een ergernis van jaren: een toegangsweg naar de begraafplaats Vredehof in Nijmegen die er schots en scheef bij ligt. Het dorre struikgewas en het onhandig scharnierende hekwerk bij de ingang van het kerkhof aan de Weg door Jonkerbos is al even ‘treurniswekkend’.