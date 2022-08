Nijmeegs studentenhuis waar ‘verdacht pakketje’ (tegellijm) werd bezorgd kijkt terug: ‘Wat gebeurt hier nou?’

Student Mark wint van gemeente Nijmegen en krijgt 800 euro energietoe­slag: ‘Voelde me niet gehoord’

NIJMEGEN - Studenten uitsluiten van de eenmalige energietoeslag van 800 euro is onterecht: de Nijmeegse rechtenstudent Mark Mulder (30) die uit onvrede een zaak aanspande tegen de gemeente Nijmegen, is vrijdag in het gelijk gesteld door de rechtbank in Arnhem. De uitspraak kan voor studenten in heel het land gevolgen hebben.

