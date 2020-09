Nijmeegs team legt in Suriname uit hoe je een coronapatiënt veilig op zijn buik legt

NEC maakt zich belache­lijk tegen piepjong FC Groningen

4 september ROLDE - NEC speelde vrijdagmiddag in het hoge Noorden op de valreep gelijk in een oefenduel met Jong FC Groningen. In Rolde werd het 3-3. De thuisploeg trad aan zonder één speler van de beoogde basiself in de eredivisie. FC Groningen speelt zondag in eigen stadion tegen Arminia Bielefeld uit Duitsland.