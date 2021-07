Nijmeegs toerisme trekt aan na coronadip: eerste cruiseschepen terug aan de Waalkade

Het Grote Zomerinter­view met burgemees­ter Hubert Bruls: stel jouw vraag in onze talkshow

1 juli NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls is donderdag 8 juli de speciale gast in de talkshow Stadsgesprekken in debatcentrum LUX. In Burgemeester Bruls, het Grote Zomerinterview kijkt hij terug op een bewogen coronajaar waarin hij als voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad en als burgervader van zijn eigen stad permanent in het brandpunt van het nieuws stond.