Nijmeegs toprestaurant De Sjalot gaat in de verkoop

NIJMEGEN - Restaurant De Sjalot in Nijmegen staat te koop. Topkok Sibrecht Benning, die de ambitie had een Michelin-ster te behalen met haar restaurant, heeft dat besloten. De eigenaresse kan De Sjalot niet meer combineren met de toegenomen zorg voor haar autistische zoon.

,,Het is een heftig besluit, maar na zeven intensieve jaren in De Sjalot heb ik deze keuze moeten maken", zegt ze. ,,Het behalen van een Michelin-ster is nog steeds mijn droom, maar nu even niet. Ik kan niet 80 uur werken en daarnaast voor mijn zoon zorgen. Hij gaat voor.”

Koksopleiding

Daarnaast wil ze een gedegen koksopleiding gaan volgen, zodra ze De Sjalot aan een nieuwe eigenaar heeft kunnen overdragen. Dat klinkt vreemd voor iemand die uit het hele land gasten trekt en in de leer is geweest bij bekende sterrenkoks.



,,Maar ik mis de basis. Alles heb ik mezelf geleerd, maar omdat ik basistechnieken mis, kost het mij veel tijd en energie om nieuwe dingen te ontwikkelen. Op termijn wil ik zeker terug in de horeca.”



Haar besluit komt voor de buitenwereld als een volkomen verrassing. Vorig jaar is het interieur van De Sjalot nog vernieuwd, afgelopen zomer is het terras aan de Groesbeeksedwarsweg grondig onder handen genomen.

Veel reserveringen