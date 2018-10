Nijmeegs transportbedrijf De Klok Logistics nieuwe hoofdsponsor van NEC

Dat maakte de club donderdagmiddag bekend tijdens een presentatie op het Kelfkensbos in Nijmegen. Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC, is in zijn nopjes: ,,Binnen drie dagen hebben we een nieuwe hoofdsponsor gevonden. En ook nog eens eentje die het resterende contract van EnergieFlex volledig overneemt. Ik ben ontzettend trots.”



Gisteren ving de Gelderlander al geluiden op dat De Klok de nieuwe sponsor zou worden. Dat kon toen nog niet bevestigd worden. De hele deal kwam in sneltreinvaart tot stand, weten ze ook bij De Klok Logistics. Ze waren woensdagmiddag nog het contract aan het doorlezen en de handtekening was nog niet gezet, want sponsor worden van een voetbalclub is een serieus ding. Maar onder de 250 medewerkers van De Klok Logistics heerste al de hele dag een euforische stemming. Want bij de echte Nijmegenaren zit NEC in het hert.