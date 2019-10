Nijmeegs trottoir vol fietsen blijft terugkerende ergernis

Op 30 meter afstand, in de Bisschop Hamerstraat, bevindt zich een grote, gratis fietsenstalling. Maar het uitgaanspubliek kiest ervoor om de fiets om de hoek in de In de Betouwstraat neer te zetten.



Er kunnen een paar fietsen in het rek in die straat, daarna staat binnen de kortste keren de hele stoep vol. Dat gaat meters door.



Tegenover het woud van fietsen zitten de drukke studentencafés Twee Keer Bellen en Bascafé plus snackbar Febo. Op korte afstand zijn meer populaire kroegen, zoals De Fuik en Van Rijn.