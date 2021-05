Nijmeegs uitgeverijtje verkoopt wereldwijd boeken over obscure muziek: ‘Weet je dat ze in de VS gek zijn op Nederlandse punk?’

Rector Canisius College zet beveili­gers voor de school en stuit op stomdron­ken leerling: ‘Een exa­menstunt kan nu echt niet’

30 april NIJMEGEN - Toiletpapier hangt als slingers in een boom en de stoep voor het Canisius College in Nijmegen ligt bezaaid met confetti. Het vormt een stevig contrast met de beveiligers die voor de ingang van de school de wacht houden. Rector Martinette Selten legt uit wat hier aan de hand is.