Nijmeegse (73) mag weer voor tuintjes zorgen ondanks 'verwaarlozing'

Verwaarloosd

Daardoor gaat de affaire voor beide partijen een financieel pijnlijk nieuw hoofdstuk krijgen, want voorzitter Peter Verhoef van De Rozentuin liet twee weken geleden weten zolang aardappelen te poten als er mest is. ,,Een nieuwe procedure bij de kantonrechter kan er dan ook nog wel bij. Dan moeten we de kas maar legen.’’

De Turks-Nijmeegse vrouw had in de periode waar het om gaat (een groot deel van 2017) last van hartproblemen, waardoor ze haar tuintjes zou hebben verwaarloosd, aldus De Rozentuin. Een schouwcommissie kwam met het bikkelharde oordeel dat de tuin niet voldeed aan de in de reglementen gestelde eisen. Volgens De Rozentuin negeerden Ceylan en haar familie bovendien bewust brieven die aangetekend werden verstuurd en was communiceren onmogelijk. Ook staat het moestuintje op dure grond en is de vereniging daarom bang dat de gemeente een andere bestemming gaat zoeken als de tuinen overwoekeren.