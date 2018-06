Nijmeegse (73) stapt naar rechter omdat ze niet meer voor haar 'verwaarloosde' volkstuintjes mag zorgen

NEC opent thuis tegen Cambuur

10:52 NIJMEGEN - NEC opent het seizoen 2018/19 in de eerste divisie met een thuiswedstrijd. Op vrijdag 17 augustus komt Cambuur naar De Goffert. Ruim een week later gaan de Nijmegenaren op bezoek bij Jong FC Utrecht. Het treffen met die beloftenploeg is de eerste van de vier duels op maandagavond.