Nijmeegse agent (36) gaat vrijuit na slaan met wapenstok in Arnhem en huilt van opluchting

Álle leerlingen geslaagd, dat is in dit coronajaar op veel scholen in regio Nijmegen geen uitzonde­ring

7:00 NIJMEGEN - Op alle 17 scholen in de regio Nijmegen zijn veel meer leerlingen geslaagd voor hun eindexamen dan in voorgaande jaren. Alleen bij vmbo-school Het Rijks in Nijmegen was de stijging minder spectaculair.