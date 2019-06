Nijmeegse agent Sander maakt veel emoties los met emotioneel Vaderdagverhaal

En weer gaat een auto in de fik in Nijmegen

11:44 NIJMEGEN - Voor de tweede nacht op rij is er in Nijmegen een auto uitgebrand, deze keer een Volkswagen Golf in de Varenstraat (wijk Wolfskuil). In de nacht van vrijdag op zaterdag ondergingen twee auto's in de Topaasstraat (wijk Hatert) hetzelfde lot.