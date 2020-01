Nijmeegse al tweede keer dupe van autobrand: pure pech?

NIJMEGEN - Vier auto’s uitgebrand, op dezelfde plek als waar het een jaar geleden ook mis ging. Eén bewoonster is wéér gedupeerd. Toeval, of speelt er meer?

Het zou je maar overkomen: in één jaar tijd tweemaal je auto in lichterlaaie. Een bewoonster van de Thorbeckestraat in de Nijmeegse wijk Hatert zag in de nacht van zondag op maandag haar auto volledig in vlammen opgaan. Exact een jaar nadat een auto van haar op die plek ook al eens in de fik vloog.

Toeval? Of is er meer aan de hand? Het is dé vraag die speelt onder bewoners van de Thorbeckestraat, daags na het incident.

Een ding is in ieder geval duidelijk: de brand is aangestoken werk. Net zoals die van vorig jaar, waarbij één auto in rook opging. De politie is maandag druk bezig om de ravage in kaart te brengen. In totaal sneuvelden vier personenauto’s door de brand. Drie andere voertuigen raakten beschadigd.

Geen ruzie

De brand van afgelopen zondagnacht begon hoogstwaarschijnlijk bij de eigenaresse van de auto die vorig jaar ook al eens doelwit was van brandstichting. Het vuur sloeg vervolgens over op andere auto’s, vertellen bewoners in de straat. De eigenaresse van die auto - naam bekend bij de krant - laat weten dat de brand volgens haar in een andere auto is begonnen. Ze zegt geen idee te hebben wie achter de daad zit: ,,Ik heb met niemand ruzie. Het is niet dat iemand kwaad op mij is.”

Ze werd de bewuste zondagnacht wakker van rumoer. ,,De wasmachine, dacht ik in eerste instantie nog. Toen ik vervolgens brandweersirenes hoorde, wist ik dat het mis was.”

Toen ze naar buiten liep, zag ze tot haar afgrijzen dat ze opnieuw het doelwit van brandstichting was. ,,Pure pech, gok ik. Verder wacht ik op informatie van de politie. Ook voor wat betreft de vraag of de brand bij mijn auto begon.”

Te vroeg

De politie laat vooralsnog weinig los. Het is te vroeg om conclusies te trekken, aldus een politiewoordvoerder.