Nijmeegse amateurclub laaiend op gemeente wegens uitstel kunstgrasveld: ‘Ze willen ons kapot maken’

Zo feest Bas O. (50) in een Nijmeegs cafe, zo schiet hij op een feest in Zetten: ‘Belache­lij­ke actie’

Zo stond hij nog gezellig te feesten in een café in Nijmegen, even later veroorzaakte hij paniek op een ander feest door in de loods in Zetten te schieten op een feestganger. Nu riskeert Nijmegenaar Bas O. (50) jaren in de cel. ,,Waarom ik die handschoenen aandeed, weet ik niet meer.’’