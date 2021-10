Nijmeegse ambtenaren wilden dat andere gemeenten soepel omgaan met milieuregels asfaltfabrieken: ‘Resultaat van meer dan vijftien jaar polderen’

In Nijmegen is er veel discussie over de plaatselijke asfaltcentrale. Die fabriek stoot veel meer schadelijke stoffen uit dan is toegestaan tot woede van de omwonenden. De Nijmeegse ambtenaren die toe moeten zien op de regels, controleerden jarenlang nauwelijks. Maar ze hebben wel gepleit voor het soepel omgaan met de milieunormen in andere gemeenten.