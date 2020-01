Nijmeegse animatiefilm niet naar eindronde Oscars: ‘Verdrietig voor iedereen die hard heeft gewerkt’

Zowel publiek als juryleden op internationale filmfestivals vinden de film origineel, humoristisch en ontroerend. Hij won sinds de première in maart 2019 al 17 internationale prijzen en belandde zelfs op de shortlist van de Oscars. ,,Dat was heel eervol”, zei Adams eerder al.



Dagelijks krijgt ze bovendien mails en berichten op social media. ,,Mensen met autisme herkennen zich in Chris, voelen zich gezien en gerepresenteerd. De film betekent veel voor mensen en dat is geweldig natuurlijk. Dat is toch wat je als maker wilt bereiken.”



Mensen die de film graag in de bioscoop in hun eigen dorp of stad willen zien, kunnen dat aanvragen viapopup.film/mind-my-mind. Bij 25 geïnteresseerden neemt Periscoop Film contact op met het desbetreffende theater om een vertoning te organiseren. De aanmeldingen stromen inmiddels binnen.