Nijmeegse Annie heeft in coronatijd en andere hobby: ‘Liefde voor het stylen heb ik van mijn moeder’

Hoe komt Claudia de tijd door zonder Annie?

,,Met interieurstyling. Dat was al mijn hobby, nu ook m’n werk. Mijn man is makelaar en huurde altijd een stylist in om huizen te verfraaien voor de verkoop. Toen mijn agenda ineens leeg was door de crisis, heb ik dat op me genomen. We hebben meestal wel zo’n acht à tien huizen tegelijk in de styling. Vaak ga ik daar alleen aan de slag, als de bewoners van huis zijn. Als corona straks weer in z’n hol is wil ik dit zeker blijven doen, natuurlijk in combinatie met het theater. Ik was eerst áltijd onder de mensen maar merk nu dat het ook heel fijn is om alleen te werken, in mijn eigen flow.’’