Nijmeegse Annie kun je nu ook voor uitvaart inhuren: 'Een lach ligt dicht bij een traan'

Ze maakt al twintig jaar faam als Nijmeegse Annie, het typetje van de volkse vrouw met het hart op de tong, in knalroze kleding en Nimweegse tongval. Claudia van Kesteren (51) gaat nu ook de markt van rouw op.



Het overlijden van een Nijmeegse vrouw, een klant van haar, was het omslagpunt. De vrouw, nog geen 50 jaar oud, was doodziek. Ze had eierstokkanker. Ze wist dat ze niet lang te leven had. Om het leven nog één keer te vieren met haar dierbaren, vroeg ze Nijmeegse Annie. Van Kesteren: ,,Toen ze overleed, heb ik gedacht: zal ik de familie vragen of ik mag spreken op de uitvaart. Ik zag wie ze was, een vrouw vol liefde en energie. Ze gaf licht voor drie! Ik deed het niet.



,,Bij de crematie - er waren drie- vierhonderd mensen - deed een uitvaartverzorger het verhaal. Op dat moment besefte ik dat dat het laatste is wat je voor iemand kunt doen. Dat het verhaal recht moet doen aan de persoon, dat het nooit een afstandelijk verhaal zou mogen zijn. Toen dacht ik: hoe belangrijk is het verhaal, dat moet goed zijn, want je kunt het maar één keer doen.’’